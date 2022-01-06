Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Yerel

Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gaziantep'te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucu Şehitkamil ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 8 kilo 500 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Son Dakika Haberleri

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