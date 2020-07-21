Gaziantep'te 70 yaşındaki çiftçi bağ evinde ölü bulundu
Araban ilçesinde bir çiftçi, bağ evinde ölü bulundu.
21.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:53
Araban ilçesinde bir çiftçi, bağ evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Sarıkaya Mahallesinde, kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla bağevine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Abdurrahman Kılıç'ı (70) hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerindeki incelemenin ardından 6 çocuk babası Kılıç'ın cenazesi Araban Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA