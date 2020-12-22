Gaziantep'te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi

22.12.2020 09:34 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:39
Gaziantep'te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi

Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi.

Gaziantep Karkamış'taki sınır kapısında 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi.

Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Gaziantep Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye'ye sokulmak istenen 2 bin 940 kilo ağırlığında 4 adet makine ile 549 kap, 19 bin 900 kilo iplik cinsi eşya ele geçirildi. Yakalanan gümrük kaçağı eşyaların 315 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. 5607 Sayılı Yasanın 3/2. Maddesi kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adlı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Bakan İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 09:41:44. #1.15#
title