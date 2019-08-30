30.08.2019 22:19

Gaziantep'te 30 Ağustos resepsiyonu

GAZİANTEP'te Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü nedeniyle Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu yapıldı.

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliği yaptığı resepsiyona

Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, AK Parti Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, gaziler ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Bu haftanın zafer haftası olduğunu ifade eden Gül, "Bu gün önemli bir gün, bu hafta zafer haftası. Türk tarihinin anadoluda başlattığı ve 30 Ağustosl'a dosta, düşmana ve herkese bu topraklarda kalıcı olduğumuzu gösterdiğimiz bir hafta. Bu vesile ile hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlu olsun. Zafer bayramını, bizlere zafer olarak kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim en önemli sermayemiz bu toprakları canımızdan çok sevmemiz. Bu sayede birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşıyoruz? dedi.

Yapılan resepsiyonda konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kaynak: DHA