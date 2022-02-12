Gaziantep'te 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Haberler
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Gaziantep'te 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te 3 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi, hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi, hayatını kaybetti.

Onur Mahallesi'nde yaşayan Behiye Özkan'dan (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla girilen evde Behiye Özkan'ın yanı sıra kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik'in (8) cansız bedeniyle karşılaşıldı. 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evde yapılan incelemede, söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, Güncel, Haberler

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