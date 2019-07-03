Gaziantep'te 29'uncu ayakkabı fuarı açıldı

Gaziantep'te '29'uncu GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı' açıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu'nca Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 bin 750 metrekare alanda gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile davetliler katıldı. Yurtiçi ve çeşitli ülkelerden 150 firma ile 400 markanın ürünlerini sergilediği fuarda konuşan Vali Davut Gül, Ar-Ge, tasarım, patent, marka ve pazarlama ağı oluştuğunda Gaziantepli firmaların dünyanın her tarafında rekabet üstünlüğü sağlayacağını belirterek, 'Gaziantep sanayi ticaret ve üretim merkezidir. Bizim dünyadaki gelişmeleri iyi okuyup bir adım ileri gitmemiz lazım. Bütün sektörlerde olduğu gibi bizim Ar-Ge merkezimiz olması lazım. Bu merkezi firma olarak yapabiliyorsak firma olarak yapmamız lazım. Firma olarak yapamıyorsak sektör olarak yapmamız lazım. Özetle Ar-Ge, tasarım, patent, marka ve pazarlama ağı oluştuğunda inanıyorum ki Gazianteplinin bu birikimi dünyanın her tarafında bizlere rekabet üstünlük sağlayacaktırö dedi. Vali Gül ve beraberindekiler açılış sonrası stantları gezdi.

Kaynak: DHA