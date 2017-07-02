Gaziantep Kavuniçi Dondurma Ilgi Görüyor

Kavuniçi dondurma ilgi görüyor



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, esnaf Ferhat Çelik'in satışa sunduğu içi Maraş dondurmasıyla doldurulmuş kavun ilgi gördü.



İlçede pastane işleten Ferhat Çelik, içini temizlediği kavunu Maraş dondurmasıyla doldurup buzdolabında donmasını bekliyor. Çelik, dondurma donduktan sonra kavunu ikiye bölüp müşterilerine servis ediyor. Çelik'in ilginç yöntemi, vatandaşların ilgisini gördü. İki tatlı lezzeti bir arada sevenler, kavun içinde servis edilen dondurmadan yedi. Ferhat Çelik, dondurma yapmayı çok sevdiğini ve sıcak havada dondurmanın ilgi gördüğünü belirtti. Her çeşidi olan dondurmayı taze meyveyle buluşturmak istediğini kaydeden Çelik, "Kavun içinde servis ettiğim dondurma kısa sürede beğenildi. Böyle değişik bir tat yapmak istedim. Müşterilerimize özel tatlar yapıyoruz" dedi.