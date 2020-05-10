GAZİANTEP Kablo hırsızı, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı

Kablo hırsızı, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandıGAZİANTEP'te, kablo çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği tespit edilerek yakalanan B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kablo hırsızı, güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı

GAZİANTEP'te, kablo çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği tespit edilerek yakalanan B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mücahitler Mahallesi'nde 30 Nisan günü elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 kişinin elektrik kablolarını direkten çaldığını saptadı. Adresi belirlenen şüphelilerden B.K. yakalanırken, diğer 2 kişiye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan B.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA