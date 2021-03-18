Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
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Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı

18.03.2021 08:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:52
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı

GAZİANTEP'te kebapçı Ahmet Çadır, kıyma kebabını şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi.

GAZİANTEP'te kebapçı Ahmet Çadır, kıyma kebabını şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi. Kemikte kıyma kebabı için patent başvurusunda bulunan Çadır, bu kebabın daha lezzetli olduğunu söyledi.

Gastronomi şehri Gaziantep'te kebapçılık yapan Ahmet Çadır, şişe saplanarak yapılan kıyma kebabını daha lezzetli hale getirmek için şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi. Çadır'ın 'kemikte kıyma kebabı' ismini verdiği lezzet, müşteriler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.Kemikte kıymanın farklı bir lezzet ortaya çıkardığını ifade eden ve yeni lezzet için patent başvurusunu yapmaya hazırlandıklarını belirten Çadır, "Çok güzel bir lezzet ortaya çıkardık. Uzun uğraşlar sonucunda kıyma kebabını nasıl lezzetli hale getirebileceğimizi düşündük. Kemiğe yakın olan et lezzetli olur düşüncesiyle kıyma etimizi kuzunun kaburga kemiğine saplayarak pişirdik. Uzun uğraşlar sonucunda bu lezzeti ortaya çıkardık. Direkt kemikle piştiği için kıyma daha lezzetli oluyor. Kıymamızdaki yağ oranını azaltarak kemikte durmasını sağlıyoruz. Bu lezzet, misafirlerimizin çok hoşuna gidiyor. Kemikte kıyma kebabı için patent başvurumuzu yapacağız" diye konuştu.


Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı
Gaziantep'in yeni lezzeti; kemikte kıyma kebabı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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