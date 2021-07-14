Gaziantep'in yeni emniyet müdürü göreve başladı
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Gaziantep'in yeni emniyet müdürü göreve başladı

Gaziantep'in yeni emniyet müdürü göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Görevinden istifa eden Cengiz Zeybek'in yerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Emre Başbuğ görevine başladı.

Görevinden istifa eden Cengiz Zeybek'in yerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Emre Başbuğ görevine başladı.

Cumhurbaşkanığı Atama kararnamesi ile görevinden istifa eden Cengiz Zeybek'in yerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nden Gaziantep'e tayini çıkan Mustafa Emre Başbuğ, kente gelerek, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü protokol girişinde düzenlenen törenle görevine başlayan Başbuğ, polis tören mangası, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri tarafından karşılandı. - GAZİANTEP

Gaziantep'in yeni emniyet müdürü göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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