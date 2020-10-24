Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde şüpheli paketten çöp çıktı
24.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:00
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde, fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan şüpheli paketten çöp çıktı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde, fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan şüpheli paketten çöp çıktı.
Alınan bilgiye göre, Muammer Aksoy Bulvarı'nda İl Emniyet Müdürlüğünün yaya giriş bölümü yakınında şüpheli paketi fark eden ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yolu trafiğe kapattıktan sonra fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan paketten çöp çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan