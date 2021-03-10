GAZİANTEP Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü
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GAZİANTEP Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü

10.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:07

Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldüGAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde 2 ay sonra emekli olmayı planlayan 3 çocuk babası öğretmen Hacı Osman Çetin (62), yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü

GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde 2 ay sonra emekli olmayı planlayan 3 çocuk babası öğretmen Hacı Osman Çetin (62), yalnız yaşadığı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kocatepe Mahallesi'nde yaşayan öğretmen Hacı Osman Çetin, dün akşam saatlerinde çocuklarıyla yemek yedikten sonra yalnız yaşadığı evine döndü. Sabah saatlerinde beraber kahvaltı yapmak için arayan arkadaşı Çetin'e ulaşamayınca, durumu çocuklarına bildirdi. Eve giden çocukları, babalarını hareketsiz yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla eve gelen ekiplerin kontrolünde Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen ve 2 ay sonra emekli olma planları olduğu öğrenilen Çetin'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GAZİANTEP Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü
GAZİANTEP Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü
GAZİANTEP Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü
GAZİANTEP Emeklilik planları yapan öğretmen, yalnız yaşadığı evde kalp krizi geçirerek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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