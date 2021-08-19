Gaziantep'de "Yazlık Sinema Günleri" devam ediyor
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Gaziantep'de "Yazlık Sinema Günleri" devam ediyor

Gaziantep'de 'Yazlık Sinema Günleri' devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Sosyal ve kültürel belediyecilikte birçok çalışmaya imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eski yazlık sinemaları tekrar canlandırıyor. Eski yazlık sinema günlerini yad ettirecek programlarda vatandaşlara açık havada film izleme keyfini yaşayacak.

Masal Parkı son gösterimin 19 Ağustos Perşembe Günü Selahattin Sancaklı'nın yönettiği, 2018 yapımı macera, aksiyon ve tarihî film Diriliş Karatay ile olacak. Filmler her gün saat 20.00'da başlayacak.

Yazlık Sinema günleri Masal Parkı'ndan sonra 20-21-22 Ağustos tarihlerinde Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde, 23-24 Ağustos'ta Gazikent'te, 25-26 Ağustos tarihlerinde Seyrantepe'de farklı filmlerle devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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