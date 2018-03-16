Gaziantep Büyükşehir'den Değişen Kütüphaneler Üzerine Söyleşi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğünce, Kendirli Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, teknolojik gelişmelere paralel olarak değişen kütüphaneler ve okuma kültürü ele alındı, söyleşiye katılan öğrencilere kütüphanelerin ve okuma kültürünün önemi anlatıldı.

Öğrencilere hitaben konuşan Doç. Dr. Erol Yılmaz, kütüphanecilik bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için öncelikle kitap okuma alışkanlığının anaokulundan başlatılması gerektiğini bildirdi.

Kütüphanelerin doğru tanımlanmasını isteyen Yılmaz, kütüphaneyi, bir tarafında bilgiye gereksinim duyan bireyler, diğer tarafında bilgi kaynakları bulunan ve bu iki unsuru bir araya getiren mekan olarak tanımladı.

Kütüphane bilgi sistemini oluşturan beş unsurun olduğuna değinen Yılmaz, "İşin içerisinde ayrılması gereken bir bütçe muhakkak olmalıdır, bunun dışında kullanıcı, kütüphanecilik alanında eğitim almış personeller, koleksiyon ve en önemlisi de bina olmazsa olmaz. Kimileri bilmediğinden kimileri kütüphane kavramını sıcak bulduğundan mıdır nedir, evinde 50 adet kitaptan oluşan koleksiyonu olan herkes, 'benim kütüphanem var' diyor. Saydığım beş unsurdan bir tanesi olmazsa bu oluşuma kütüphane diyemeyiz, bu, küçük bir polikliniği hastane gibi değerlendirmeye benzer. Kavramsal çerçeveyi doğru çizmekte yarar görüyorum" dedi

Kütüphanelerin, milli kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneleri gibi türü olduğuna işaret eden Yılmaz, Türkiye'de okul kütüphaneleri ve çocuk kütüphanelerini çok az gördüklerini dolayısıyla bunun sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi.

Doç. Dr. Erol Yılmaz, Gaziantep'in ilk kez uygulamalı çocuk kütüphanesini kurduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini belirterek, okuma kültürünün yaygınlaşmasında emeği geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti, yerel yönetimlerin geleceğe bırakacağı ölümsüz eserlerle anılacağını sözlerine ekledi.