Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar'a Ziyaret
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, istinaf faaliyetleri hakkında konuklarını bilgilendirerek nezaket ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası konuklar misafirperverliği nedeniyle Başkan Navdar'a teşekkür etti.