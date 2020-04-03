Gaziantep BB Başkanı Fatma Şahin: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı fikri Mansur Yavaş'tan geldi
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Mansur Yavaş, Fatma Şahin, Gaziantep, Sağlık, Güncel

Gaziantep BB Başkanı Fatma Şahin: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı fikri Mansur Yavaş'tan geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağının büyükşehir belediye başkanlarının olduğu WhatsApp grubunda Mansur Yavaş tarafından dile getirildiğini ve kendisinin de İçişleri Bakanı'na söylediğini ifade etti.

03.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:10
Gaziantep BB Başkanı Fatma Şahin: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı fikri Mansur Yavaş'tan geldi

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede en dikkat çeken yasaklardan biri de 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı oldu. Bu yasak fikrinin ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansu Yavaş'tan geldiği ortaya çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sözcü'den Nevşin Mengü'yle gündemdeki koronavirüs gelişmelerini değerlendirdi ve belediyelerin yaptığı çalışmalar hakkında konuştu.

"65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞINI MANSUR YAVAŞ WHATSAPP'TAN YAZDI"

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Şahin, CHP'li belediye başkanlarıyla iletişim kurup kurmadığının sorulması üzerine şunları söyledi: "Şimdiye kadar birkaç kez görüştük. Belediye başkanları arasında oluşturulan ortak WhatsApp grubu var. Mesela gruba geçtiğimiz günlerde sayın Mansur Yavaş 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı fikrini yazdı. Ben de hemen İçişleri Bakanımız ile konuştum. Aynı gün kararı çıkarttık."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınında risk grubunda olan 65 yaş üstündekilerin ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle yasaklanmıştı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise valilikler bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayarak alışveriş taleplerini bile iletip bu hizmetten faydalanabiliyor.

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