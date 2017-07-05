Gaziantep Ateş Önünde Çalışan Esnafın Sıcakla Imtihanı

Ateş önünde çalışan esnafın sıcakla imtihanı



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kalaycı, fırıncı, demirci, dönerci ve tatlıcılar, yaklaşık 100 ile 360 dereceye aşan sıcakların karşısında ter döküyor.



İlçede 40 santigrat dereceyi aşan sıcakta uzmanlar, mecbur kalınmadığı taktirde gerek dışarı çıkmamayı önerirken, engelliler ile hamilelere sıcak izinleri veriliyor. İlçede kalaycı, fırıncı, demirci, dönerci ve tatlıcılar, geçimlerini sağlamak için ateş karşısında mücadele veriyor. İlçede nefes almanın dahi zorlaştığı sıcaklara aldırmadan çalışan 40 yıllık kalaycı ustası Ömer Bulunmaz, "Çocuklarımız için mecburen 150-200 dereceyi bulan ateşin karşısında kalay yapıyoruz" dedi.



10 yıldır pide fırınında ocak başında çalışan Ali Erdem ise, sıcaklar karşısında yanı başına koyduğu buzlu suyla ıslattığı havluyu başına sararak çalışıyor. Erdem, "Çok sıcak. Bu sıcaklara başka türlü çalışılmıyor. Dışarı 40, içerisi 360 derece mecburuz çalışmaya" diye konuştu.



İlçenin tek demirci ustası 57 yaşındaki Dede Cirneoğlu, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki atölyede 30 yıldır demiri 360 derece sıcaklıkta ısıttıktan sonra balyozla döverek şekil veriyor.



Hava sıcaklıklarının artmasıyla ocağın sıcaklığıyla günde yaklaşık 80 derecelik sıcağa maruz kalarak döner kesen Selvi Polat ve halka tatlı döken Bestemi Kaya da sıcaklara rağmen mecburen çalıştıklarını ifade etti.