Gazi Üniversitesi Hastanesi plazma nakli ve kan stokları için kan bağışı kampanyası başlattı
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Gazi Üniversitesi Hastanesi plazma nakli ve kan stokları için kan bağışı kampanyası başlattı

Gazi Üniversitesi Hastanesi plazma nakli ve kan stokları için kan bağışı kampanyası başlattı Bilim Kurulu Üyesi ve Hastane Başhekimi Prof. Dr.

22.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:10
Gazi Üniversitesi Hastanesi plazma nakli ve kan stokları için kan bağışı kampanyası başlattı

Gazi Üniversitesi Hastanesi plazma nakli ve kan stokları için kan bağışı kampanyası başlattı

Bilim Kurulu Üyesi ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan kampanyanın ilk bağışçısı oldu

ANKARA - Gazi Üniversitesi Hastanesi, korona virüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak ve plazma naklinde kullanabilmek amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Bugün itibariyle başlayan kampanyanın ilk bağışçısı ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan oldu.

Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Gazi Üniversitesi Hastanesinden destek geldi. Korona virüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarını artırmak ve plazma naklinde kullanabilmek amacıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyanın ilk bağışçıları ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hastane Başhekimi Prof.Dr. Ahmet Demircan ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Bostancı oldu.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, "Çin'de başlayan covid salgınından sonra Türkiye büyük bir hazırlığa girdi. Özellikle Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden itibaren bütün hastaneler pandemilere yönlenmiş oldu çoğunluklu olarak. Normal hastalarımızın da bir kısmı devam etmekte. Bunlar kanser hastaları, trafik kazaları ve kanı düşük olan hastalar gibi. Fakat covid salgını nedeniyle insanlarımız hastanelere çok başvurmak istemediler ve yaklaşan Ramazan ayını da göz önüne alınca kan stoklarımızda belirli bir düşme oldu. Şu an ihtiyacı olan hastalara kan bulmakta zorlanıyoruz. Biz de bunun önüne geçmek için, covid ile mücadelemiz sonlandığında normalleşmeye geçtiğimiz zaman da stoklarımızın yerinde olması için böyle bir kampanyaya başlamayı ve bütün Türkiye için böyle bir tedarikte bulunmayı kendimize şiar edindik" dedi.

Covid dışı alanda hastaların yüzde 25 oranında devam ettiğini söyleyen Demircan, "Bunların en büyük alanını da kanser hastaları oluşturuyor. Bu hastalar gerektiğinde kan tedavisi de almaktalar. Yine kanı düşük çocuklarımız var. Trafik kazası maalesef olabiliyor, onlarda da kan ihtiyacı olabiliyor. Covid dışı alanlara da kan vermemiz gerekiyor. Stoklarda bir sıkıntı baş gösterince bu kampanyayı başlatma ihtiyacı duyduk" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında plazma nakli için başvuruda da bulunabilecek. Plazma bağışına ilişkin Demircan, "Covid geçirmiş ve antikor üretmiş olan hastalarımızdan da yine plazma almak ve şu an yoğun bakımda yatan ya da yoğun bakımlık olabilecek hastalarda da kullanmak üzere kampanyanın bir ayağı da o" dedi.

Demircan başlatılan kampanya ile kan stoklarının yerine gelmesi, istenen her kan grubundan ve ihtiyaç olan her kanı kolaylıkla ve en kısa zamanda hastalara ulaştırılabilmenin hedeflendiğini vurguladı. Herkesi kan vermeye davet eden Demircan, "Bir torba kan ile bir hayat kurtaralım. Kan vermeye ve insanlara yardımcı olmaya çalışalım. En büyük hayırlardan birini bu vesileyle işlemiş olacağız" mesajı verdi.

Kan bağışında bulunabilecek kişiler hakkında açıklama yapan Gazi Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Şeniz Göral ise, "18-60 yaş arası sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilirler. Bilinen aksine birçok kronik hastalık ve birçok düzenli kullanılan ilaç kan bağışı için engel teşkil etmiyor. Kendini iyi hisseden, enfeksiyon bulgusu olmayan 18 ile 60 yaş arası tüm bireyler kan bağışında bulunabilirler. Ramazan sürecinde de eğer oruç tutuyorlarsa akşam iftardan sonra ya da gece sahur yaptılarsa sabah erken saatlerde gelip kan bağışında bulunabilirler" diye konuştu.

Covid-19 salgını döneminde birçok insanın hastanelere gelmekten çekindiğini belirten Göral, kan merkezinin covid servislerinden ayrı olduğuna ve gerekli önlemlerin alındığına işaret etti.

Göral, plazma bağışı için de bağış yapmak isteyenlerin, genel bağışçı kriterlerinin dışında, covid-19 enfeksiyonu geçirmiş, pozitif sonucu olan ve iyileştikten sonra en az 24 saat arayla iki adet PCR sonucunun olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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