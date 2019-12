Gazetecilerden Başkan Savaş'a yakın markaj

10.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:17

2021 yılında Hatay'da gerçekleşecek EXPO'yu ve UNESCO tarafından Gastronomi Şehri ilan edilmesinin hikâyesini NTV ve TGRT Haber mikrofonlarına anlatan Başkan Savaş, Hatay'ın sahip olduğu güzellikleri detaylarıyla paylaştı.

Kadim şehir Hatay'ın sahip olduğu zenginlikleri tüm dünya ile paylaşmak için çaba harcadıklarını ve bu çabaların sonucunda EXPO'yu 2017 yılında şehre kazandırdıklarını ifade eden Başkan Savaş, "O tarihten itibaren tüm arkadaşlarımız dersine çok iyi çalıştı. EXPO için ihalelerimizi tamamladık. İskenderun'daki kısmın 6-7 ayda bitmesini planlıyoruz. Dünya mutfağını İskenderun'a taşımayı hedefliyoruz. İskenderun'u gastronomi merkezi yapmayı planlıyoruz. UNESCO tarafından gastronomi şehri seçilen tüm illeri bekliyoruz. Şehrimiz İpek Yolu üzerinde yer alıyor. Bu yüzden Çin'e kadar uzanan İpek Yolu üzerindeki tüm ülkeleri de bekliyoruz. Antakya ve Defne'nin üst kısmındaki bölgede Hatay yemeklerini ön plana çıkartacağız. Bu alanlarda kültür sanat etkinliklerimiz de olacak. Bizans dönemine ait önemli bir şapeli bulduk ve bunu da EXPO alanında sergileyeceğiz. Bilim, kültür, sanat, eğitim, eğlence ve botanik konusunda kalıcı bir alan hazırlıyoruz. EXPO 6 ay sonra kapanacak bir yer değil. Bu alana 3 bin 500 kişilik bir amfi tiyatro yapacağız. Amfi tiyatroda önemli sanatçıları izleyeceğiz. İskenderun'da aynı şekilde 175 dönüm arazi içerisinde spor kompleksi de yapacağız. Faaliyetlerimiz ileriye yönelik umut veren sportif ve kültürel faaliyetler" dedi.

Hatay'da yetişen tıbbi, aromatik ve endemik bitkilerin EXPO ile dünyaya açılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Savaş, dünyada EXPO ve gastronomi unvanlarını alan tek şehir Hatay'ın UNESCO tarafından 26. Gastronomi Şehri ilan edilmesine de ayrı bir parantez açtı.

Hatay'dan sonra 10 şehrin daha bu unvana layık görüldüğünü de belirten Başkan Savaş, "23 medeniyetin 13 tanesine ev sahipliği yapan şehrimize her medeniyet kendi zenginliğini bırakmış. Biz de bu değerleri dünyayla paylaşmak istiyoruz. Var olan turizm potansiyelimizi, kültürel zenginliklerimizi, gastronomik lezzetlerimizi her fırsatta vurguluyoruz. Her yerinden tarih fışkıran, birçok ilki bünyesinde barındıran şehrimize herkesi davet ediyoruz" dedi.

Toplantının sonunda Başkan Savaş basın mensuplarına künefe ikram etti.

Kaynak: Bültenler