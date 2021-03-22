Gazetecilerden Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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Gazetecilerden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

22.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:25
Gazetecilerden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, makamında gazetecileri ağırladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, makamında gazetecileri ağırladı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri Ergun Ata, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkez Yöneticisi Murat Taşkın, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve Bayburt Gazeteciler Cemiyeti önceki dönem başkanları Sadık Yavuz ile Yaşar Yıldız Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Başkan Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yerel çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. - BAYBURT

Gazetecilerden Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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