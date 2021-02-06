Gazeteciler tarihi Hasankeyf'i ziyaret etti
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Gazeteciler tarihi Hasankeyf'i ziyaret etti

06.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 21:16
Gazeteciler tarihi Hasankeyf'i ziyaret etti

Batman Belediyesinin davetlisi olarak kente gelen gazeteciler tarihi Hasankeyf'i gezdi.

Batman Belediyesinin davetlisi olarak kente gelen gazeteciler tarihi Hasankeyf'i gezdi.

Batman'ın tanıtımı amacıyla düzenlenen program kapsamında kente gelen bir grup gazeteci Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı ile Zeynel Bey Türbesi'ni ziyaret etti.

Buradan tekneyle tarihi Hasankeyf yerleşkesine geçen gazeteciler tarihi mekanlarla ilgili bilgi aldı, Hasankeyf Müzesini gezdi.

Kaymakam Öztürk yaptığı açıklamada, kentte ulusal basın temsilcilerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hasankeyf'in onlarca medeniyete ev sahipliği yapan, tarihe tanıklık eden kadim bir antik kent olduğunu belirten Öztürk, tarihi yerleşimin tamamen su altında kalmadığını bildirdi.

"Hala bütünüyle bu eserler çok büyük bir potansiyel barındırıyor." diyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bütün buradaki mağaralarda kazı ve restorasyon çalışmalarına bu yıl itibarıyla başlanıyor. Bu mağaralar ilerleyen dönemde turizme açılacak ve bu alanlar hem turizme hem ekonomiye kazandırılmış olacak."

Gazeteci Veyis Ateş, Hasankeyf'i ilk kez görme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Burası her zaman bana tılsımlı gelmiştir." dedi.

Yazar Hikmet Genç ise Hasankeyf'in kendisini çok etkileyen tarihi mekanların başında geldiğini söyledi.

Hasankeyf'in kendisine eski tarihi filmleri hatırlattığını aktaran Genç, "Bir bakıyorsunuz Roma eseri var. Roma eserinin yanında bir Artuklu eseri, onun yanında bir Selçuklu ve Osmanlı eseri var. Hasankeyf gerçekten çok etkileyici bir yer. Sanki tarihi bir filmin içinde gibi hissediyorum kendimi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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