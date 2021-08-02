Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı
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Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, vefatının birinci yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin, vefatının birinci yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Asım Gültekin Dergicilik Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programda, geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden Gültekin'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptığı konuşmada, Gültekin'in unutulmayacak bir karakter olduğunu belirtti.

Öztürk, "Asım Gültekin kardeşimizin ölüm yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Kendisi bizim için hem hemşehrimiz hem de yazdıklarıyla Türkiye'ye mal olmuş bir insan, iyi yazar ve dergici. Kendisini hep özleyeceğiz ve her ölüm yıl dönümünde rahmetle anacağız ve ziyaret edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Katılımcılar, anma programından sonra Asım Gültekin adına yaptırılan camiyi ziyaret etti.

Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı
Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı
Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı
Gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin kabri başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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