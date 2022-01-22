Gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamasına tepkiler

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerle gündem olan gazeteci Sedef Kabaş'ı kınayan açıklamalar yapıldı. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı.

Haber: ANKARA,