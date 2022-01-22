Gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamasına tepkiler - Haberler
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Gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamasına tepkiler

Gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamasına tepkiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözlerle gündem olan gazeteci Sedef Kabaş'ı kınayan açıklamalar yapıldı. Kabaş hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da '#HaddiniBilSedefKabas' etiketi altında pek çok isim açıklama yaptı.

ÇELİK: AHLAKSIZLIK VE PESPAYELİKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kabaş'ın ifadelerini ahlaksızlık olarak değerlendirerek, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SOYLU: SEDEF EDEPSİZ, ARKASINA SIĞINANLAR DAHA EDEPSİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şems-i Tebrizi'nın "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir" sözüne atıfta bulunarak, "Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz" açıklamasında bulundu.

KURUM: MİLLETİMİZİN İRADESİNE SALDIRIDIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Kabaş'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır."

Haber:  ANKARA,


Gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamasına tepkiler

Gazeteci Sedef Kabaş'ın açıklamasına tepkiler

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Süleyman Soylu, Sedef Kabaş, Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Güncel, Haber

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