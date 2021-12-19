Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı - Haberler
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Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı.

GAZİANTEP (İHA) - Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Sarıkaya'nın bu çirkin saldırısı tepkilere yol açtı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak itti.

(Serhat Demir/İHA)

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan İHA muhabirine tokatlı saldırı

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