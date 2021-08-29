Gazeteci Kemal Yiğit'in acı günü
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Gazeteci Kemal Yiğit'in acı günü

Gazeteci Kemal Yiğit'in acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da, uzun bir süredir gazetecilik yapan Kemal Yiğit'in annesi Fatma Yiğit, hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, uzun bir süredir gazetecilik yapan Kemal Yiğit'in annesi Fatma Yiğit, hayatını kaybetti.

Gazeteci Kemal Yiğit'in annesi olan 91 yaşındaki Fatma Yiğit, yaklaşık 1 aydır beyin tümöründen dolayı tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğum Bakım Servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi hastane morgundan yakınları tarafından alınarak Adıyaman merkeze bağlı Tekpınar Köyü'ne getirildi. Fatma Yiğit'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tekpınar Köyü mezarlığında toprağa verildi. Yiğit'in cenazesine yakınları, sevenleri ve Adıyaman'da görev yapan gazeteciler katıldı. - ADIYAMAN

Gazeteci Kemal Yiğit'in acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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