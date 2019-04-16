Gazeteci Hasan Cemal Hakkında Hapis İstemi

Gazeteci Hasan Cemal'in 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yargılandığı davada cumhuriyet savcısı tarafından mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Cemal'in 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Hasan Cemal ile avukatı Fikret İlkiz hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık Hasan Cemal diyecek bir şeyi olmadığını söyledi. Sanığın savunmasının ardından cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Hasan Cemal'in "Silvan'dan bizi acılara ölümlere o kadar alıştırdılar ki" başlıklı yazısında, PKK'nın şehir yapılanmasının ve yöntemlerinin meşru gösterildiğini ve bu yöntemlere başvurmanın teşvik edici şekilde propagandasının yapıldığını aktardı. Mütalaada sanığın 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından mahkemece sanığa savunması soruldu. Sanık Cemal, savunma için süre talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında sanığın son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

(Melike İnal/İHA)

Kaynak: İHA