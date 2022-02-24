Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)
Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
2 KİŞİ TUTUKLANDI Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.