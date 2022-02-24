Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3) - Haberler
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Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
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Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

2 KİŞİ TUTUKLANDI Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Ramazan Özkan, Burhan Polat, Güncel, Haberler

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