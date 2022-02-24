Gazeteci Güngör Arslan'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi (3)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.