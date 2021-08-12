Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu yaralandı

Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Emre Erciş hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Emre Erciş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erciş'e, Silivrikapı'daki evinin yakınında kendisine yaklaşan motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Erciş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt