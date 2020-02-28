GAZDAŞ Bölge Müdürü Akaslan'dan Belediye Başkanı İnan'a ziyaret

28.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:12

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ (GAZDAŞ) Bölge Müdürü Tamer Akaslan, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Hayrabolu ilçesinde başlaması planlanan doğal gaz çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı İnan, Hayrabolu'nun bir an önce doğal gaza kavuşması gerektiğini ve çalışmaların en yakın zamanda başlamasından mutluluk duyacaklarını söyledi.

Kaynak: AA