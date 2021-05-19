Gayretullah duası nedir? Gayretullah duası Arapça ve Türkçe oku
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Gayretullah duası nedir? Gayretullah duası Arapça ve Türkçe oku

Gayretullah duası nedir? Gayretullah duası Arapça ve Türkçe oku
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Gayret Türkçemizde, çalışma çabalama, bir işi yapmak için azimli, istekli ve heyecanlı olma anlamına gelir. Çok gayretli olana 'gayûr' denir. Fikret'in, 'Vatan gayûr insanların omuzları üstünde yükselir' mısraında olduğu gibi. Peki, Gayretullah duası nedir? Gayretullah duası Arapça ve Türkçe oku

Gayretullah duası Arapça

  • İnkataat emaluna ve izzetuke illa minke(Emellerimiz kesildi ve izzet illa senden)
  • Ve habe recauna ve hakkık illa fike (Recalarımız haybete uğradı ve tahakkuku illa seninle)
  • İn ebdeet garetu-l erhami v-ebteadet (Yakınların gayreti kesildi ve uzaklaştılar )
  • Fe akrabu-s seyra minna garet-ullah (Akabindeseyru sefer yaklaştı bizden, garetullah)
  • Ya Garet-Allah hussi-s seyre musriaten (Ey Gayretullah seyri indukte et)
  • Fi halli ukdetina Ya Garetallah (Ukdelerimizin halli için, Ey Gayretullah)
  • Ade-l adûn ve carû (Düşmanlar adilik ettiler ve cevr u cefa ettiler)
  • Ve recevna Allaha muciran (Allah'tan recamız ecir buyurması)
  • Ve kefa billahi veliyyan (Ve Veliyy olarak Allah yeter)
  • Ve kefa billahi nasiran (Ve Nasir olarak Allah yeter)
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Gayretullah duası nedir? Gayretullah duası Arapça ve Türkçe oku - Haberler
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