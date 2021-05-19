Gayretullah duası nedir? Gayretullah duası Arapça ve Türkçe oku

Gayret Türkçemizde, çalışma çabalama, bir işi yapmak için azimli, istekli ve heyecanlı olma anlamına gelir. Çok gayretli olana 'gayûr' denir. Fikret'in, 'Vatan gayûr insanların omuzları üstünde yükselir' mısraında olduğu gibi. Peki, Gayretullah duası nedir? Gayretullah duası Arapça ve Türkçe oku