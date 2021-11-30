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Gasptan 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gasptan 1 tutuklama

Malatya'da bir kişiyi alacak verecek meselesi nedeniyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Malatya'da bir kişiyi alacak verecek meselesi nedeniyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağma (gasp), tehdit konusu ile ilgili müşteki A.Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle şüpheli 5 şahıs tarafından zorla alıkonulduğunu ve kendisine ait olan aracının anahtarını zorla alındığını beyanla polise şikayetçi oldu. Malatya Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince olayla ilgili 5 zanlı yakalanıp gözaltına alındı. Söz konusu araç müştekiye teslim edildi.

Gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen B. S. tutuklandı. Diğer şahıslar F. O., C. O., F. U. ve A. T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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