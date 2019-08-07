GASMEK'ten YKS'de büyük başarı

07.08.2019 13:38

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (GASMEK) açılan YKS kursundan yararlanan öğrencilerden bin 438'i Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, GASMEK'teki YKS kurslarından yararlanan öğrencilerden bin 438'sı üniversiteye gitmeye hak kazandı. Öğrencilerden 46'sı tıp fakültesine, 82'si mimarlık-mühendislik fakültesine, 23'ü ise hukuk fakültesine gidecek.

Üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 86,3 olan GASMEK'te eğitim alan 38 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 160 genç ise eğitim ve fen fakültelerinde okuyacak.

Kaynak: AA