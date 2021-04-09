Gareth Bale: "Ufo Gördüm, Uzaylılar Yüzde Yüz Var"

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Gareth Bale'den ilginç bir açıklama geldi.

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Gareth Bale'den ilginç bir açıklama geldi. Galli futbolcu "Yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" dedi.

Tottenham'ın resmi YouTube kanalındaki bir programa katılan Bale, takım arkadaşı Joe Rodon'la gerçekleştirdiği sohbet sırasında uzaylılar hakkında konuştu.

Bale, "Bu konuda birçok komplo teorisi var. Amerikan hükümetinin yayınladığı bir UFO görüntüsü vardı, yüzde yüz uzaylılar var, buna yüzde yüz eminim. Ben kendim de UFO gördüm" açıklamasında bulundu.

GİZLİ ŞEYLER VAR, BİLİYORUM

Bale sözlerine; "Kesinlikle, yüzde 100 uzaylılar var. Bazı hükümetlerin UFO'larla ilgili gizli şeyleri olduğunu biliyorum. Aslında bir keresinde ben de UFO gördüm" sözlerini söyledi.

Bir dönem Boca Juniors forması giyen Guillermo Marino da, futbolculuğu döneminde bir idmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldığını iddia etmişti.

Kaynak: Space Mag Türkiye