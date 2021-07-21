Garena Free Fire All Stars 2021 EMEA Avrupa takımları belli oldu!
Garena Free Fire All Stars takımlarını birlikte tanıyalım!
Birbirinden güçlü 4 takım kıyasıya rekabet edeceği Garena Free Fire All Stars 2021 EMEA Avrupa takımları belli oldu.
Peki ya siz bu takımları ne kadar iyi tanıyorsunuz? İsterseniz gelin takımlara birlikte göz atalım.
Team KEBAP
BUBABA
57A.APOS
MR. CEYO
AYHAN AKGÜN
Team LOKUM
BEYZA
SMG BROSTAR
LETHARE
FF SIMGE
Team PIZZA
OCHITOMI
YASEL
PATRDA
VENOM
TEAM SPAGETTI
XHOI
CATRACHO
VX. PAPAX
VM. LUCKA
30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada nefesler tutuldu. Kıran kırana rekabetin başlamasına sadece 9 gün kaldı.
Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara gönülden başarılar dileriz!
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Kaynak: Playerbros