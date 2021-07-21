Garena Free Fire All Stars 2021 EMEA Avrupa takımları belli oldu!

Garena Free Fire All Stars takımlarını birlikte tanıyalım!

Birbirinden güçlü 4 takım kıyasıya rekabet edeceği Garena Free Fire All Stars 2021 EMEA Avrupa takımları belli oldu.

Peki ya siz bu takımları ne kadar iyi tanıyorsunuz? İsterseniz gelin takımlara birlikte göz atalım.

Team KEBAP

BUBABA

57A.APOS

MR. CEYO

AYHAN AKGÜN

Team LOKUM

BEYZA

SMG BROSTAR

LETHARE

FF SIMGE

Team PIZZA

OCHITOMI

YASEL

PATRDA

VENOM

TEAM SPAGETTI

XHOI

CATRACHO

VX. PAPAX

VM. LUCKA

30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada nefesler tutuldu. Kıran kırana rekabetin başlamasına sadece 9 gün kaldı.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara gönülden başarılar dileriz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros