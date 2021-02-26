Garena Free Fire 2021 espor takvimi duyuruldu!

Android ve iOS üzerinden oynanabilen Battle Royale oyunu Garena FreeFire 2021 espor turnuva takvimini paylaştığı video ile duyurdu. Video " India Official" kanalı üzerinden paylaşıldı.

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Peki ya videoda nelerden bahsedilmiş isterseniz onunla başlayalım.

2020'de ne oldu?

202 Free Fire Continental Series ile başladı. Turnuvanın Asya ayağı ise büyük bir rekora imza attı. Anlık olarak 2.5 Milyon izleyiciye ulaşan yayın, büyük bir ilgi odağı oldu. Aynı şekilde turnuvanın Amerika ayağı ise anlık olarak 1.7 Milyon izleyiciye ulaştı. Bunun yanında EMEA ayağı ise anlık olarak 300.000 izleyiciye ulaştı. Turnuva 300.000 izleyici ile Bağımsız Milletler Topluluğu (CIS) ve Orta Doğu ülke rekorunu kırmış oldu.

The World Series ise YouTube'da anlık olarak izlenen 5 kanal arasına girmeyi başardı. Ayrıca Free Fire, Esports Awards adlı etkinlikte "2020 Yılın Mobil Espor Oyunu" ödülünü kazanmış oldu.

2021'de bizi neler bekliyor?

2 sene önce 9 ayrı bölgede yapılan turnuvalar, 2020'de 13 ayrı bölgeye yayılmayı başarmıştı. Bu sene ise Free Fire toplamda 16 ayrı bölgeden çıkacak takımlarla The World Series yapmayı planlıyor!

Free Fire World Series bu sene farklı bir logo ve formatla geldiğini de hatırlatmadan geçmek olmaz. Bu yılın en ikonik turnuvası olacağını belirten ekip ayrıca daha önce görülmemiş büyüklükte bir turnuva hazırlığında. Bu yıl toplamda 2 kere The World Series düzenlenecek. Serinin ilk ayağı Asya'da nisan ayında düzenlenecek. İkinci ayağının ise kasım ayında düzenlenmesi planlanıyor fakat ülke henüz belirlenmedi. Temmuz ayında ise World Series dışında farklı bir uluslararası turnuva olacağından da söz ediliyor.

Bu yıla baktığımızda Garena FreeFire 2021 için gerçekten çok büyük bir yıl olacağa benziyor.

Kaynak: Playerbros