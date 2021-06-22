Garanti BBVA Partners Meetup serisi Waya Quiviger ile devam ediyor

Garanti BBVA Partners Meetup serisinin bu ayki konuğu 'Sosyal Girişimciler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmaya Yardımcı Olabilir mi?' sorusuyla Waya Quiviger oldu.

Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmayı, girişimcilere güç katarak geleceğe iyi bakmayı amaçlayan Garanti BBVA'nın girişim hızlandırma Programı, IE Business School iş birliği ile Meetup serilerini hayata geçirmeye devam ediyor. Girişimcilerin işlerini büyütmelerine ve vizyonlarını geliştirmelerine katkı sağlayan seriyle katılımcıların girişimciliğe dair birbirinden farklı konular hakkında fikir sahibi olması amaçlanıyor.

Dijital olarak gerçekleşen etkinlik, 'Sosyal Girişimciler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmaya Yardımcı Olabilir mi?' başlığı ile girişimcilerle buluştu.Sosyal girişimcilerin bulduğu yenilikçi çözümlerden bahsedilen etkinlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, herkes için eğitime erişim, temiz su ve sanitasyon, uygun fiyatlı ve temiz enerji üretimi gibi birçok hedefe ulaşmada sosyal girişimlerin rolünün önemi vurgulandı.

Etkinliğin konuşmacısı ise, IE School of Global and Public Affairs de Yönetim ve Sürdürülebilir Kalkınma Profesörü olan ve Transatlantik İlişkiler Girişimi'nin İcra Direktörü olarak görev alan Waya Quiviger oldu. Lisans eğitimini McGill Üniversitesi'nde Ticaret alanında tamamlayan Waya Quiviger'ın ilgilendiği araştırma konuları arasında sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetim yer alıyor.

Garanti BBVA Partners, Meetup serisiyle 2021 yılı boyunca, farklı konu başlıkları ve konuşmacılarla birçok katılımcıya erişmeyi planlanıyor.