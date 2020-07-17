Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini geçti
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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 26 bin 125'e yükseldi.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bini geçti
17.07.2020 03:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 03:14

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 26 bin 125'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 340'a yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 695 artarak 26 bin 125'e çıktığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 129 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 22 bin 270 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son 4 günde virüs kaynaklı ölüm olmadığı da kaydedildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, "Kovid-19'un gerçek olduğunu" belirterek salgın tedbirlerine uyulması çağrısında buldu.

Ülkede başkent Akra 13 bin 986, Ashanti 5 bin 277, Western 2 bin 190 ve Central 1131 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 646 bini aşarken 14 bin 378 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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