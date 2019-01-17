Gana'da 'Futboldaki Yolsuzluğu' Araştıran Gazeteciyi Öldürdüler

Gana'da, futboldaki yolsuzluğu araştıran gazeteci Ahmet Hüseyin Suale, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ülkedeki futbol yolsuzluğunu araştıran 'Tiger Eye' (kaplan gözü) isimli araştırma grubunun üyesi olduğu belirtilen Ahmet Hüseyin Suale'nin başkent Akra'da motosikletli bir kişinin açtığı ateş ile vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Suale'nin göğsünden ve boynundan 3 kurşun ile vurulduğu; olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA