Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti

Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti

Tesettüre giren ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik, Sudan'da yaşanan siyasi krizle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oyunculuğa ara vererek kendisini yardımlara adayan Gamze Özçelik, Sudan'da yaşanan siyasi krizin en çok çocukları etkilediğine vurgu yaparak çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

GAMZE ÖZÇELİK TEPKİ GÖSTERDİ

Son haftalarda hükümet karşıtı gösterilerin arttığı Sudan'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde Sudan'da ordu devlet televizyonunu kuşatırken kısa bir süre sonra Sudan'ı 20 yılı aşkın bir süredir yöneten El Beşir'in görevi bıraktığı ve ev hapsinde olduğu iddia edildi. Yaşanan bu siyasi gerginlik dünya medyasında da büyük yankı uyandırırken yaşananlara bir tepki de eski oyuncu Gamze Özçelik'den geldi.

PLANINDAN VAZGEÇMEK ZORUNDA KALDIĞINI DUYURDU

Mutassıp bir hayat tarzını benimsedikten sonra kendisini yardım işlerine adayan ve özellikle Afrika'da yaptığı yardımlarla takdir toplayan Gamze Özçelik hesabından yaptığı paylaşımla Sudan'da yaşanan krize ve kendisine olan etkilerine değindi. Sudan'da bulunan çocuklara yardım etmek üzere yolculuğa çıkmasından kısa bir süre önce yaşanan bu gelişmelerin ardından planından vazgeçmek zorunda kaldığını açıklayan Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bu yaşananlardan en çok çocukların mağdur olduğunu ortaya koydu.

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YORUMLAR (77)

  • GÜL METİN:
    MAşlamı çalışıo acaba. Türkiyede bu kdr suriyeliye yardım etmk varken nie o kdr uzagA gittiki oldumu şimdiu şimdikk
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  • NESLİ:
    Çok iyi yapıyorsunuz gamze hanım.Türkiyede bolluk içindeyiz o insanlarla ekmekiğini bölüşmek vicdanı olan herkesin vazifesi bence.Ekmeği bölüşmek ekmeğin tadından daha lezzetlidir. Habere Kötü yorumları eshefle kınıyorum...
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  • YUSUF:
    kardeşim sen hiç üzülme doğru yoldasın Allah yar ve yardımcın olsun.Pes etme cenneti kazan iki terbiyesiz kötü yazdı diye üzülme sizinle tanışıp bende katkı sağlamak isterim.Allaha emanet olun
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