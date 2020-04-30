Gamze Aksu kimdir? Gamze Aksu nereli, kaç yaşında? Gamze Aksu eşi
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Gamze Aksu kimdir? Gamze Aksu nereli, kaç yaşında? Gamze Aksu eşi

Acun Ilıcalı'nın yarışma programı Survivor'un 2018 sezonunda yarışarak akıllara kazınan Gamze Aksu, Recep İvedik filminde yer aldı. Paprika adlı müzik grubuyla şarkılar seslendiren Gamze Aksu boyu ve kilosu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Gamze Aksu kimdir? Gamze Aksu nereli, kaç yaşında? Gamze Aksu eşi
30.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:28

Gamze Aksu, 2019 yılında müzisyen Orhun Ozan ile evlendi. Aynı zamanda bir sporcu olan Aksu, sakatlığı nedeniyle opera okumaya karar verdi. İzmirli oyuncu, sinema filmi ve dizilerde oynadı. Gamze Aksu hayatı, biyografisi.

GAMZE AKSU KİMDİR?

Firuze Gamze Aksu, 1988 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 3 yaşındayken artistik jimnastiğe başladı. 14 yıl boyunca bu sporla ilgilendi ve kule atlama sporuna yöneldi.

Gamze Aksu kimdir? Gamze Aksu nereli, kaç yaşında? Gamze Aksu eşi

Modern Dans Bölümü'nde eğitim gördüğü sırada sakatlanma nedeniyle Opera Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Ardından İzmir'de Paprika Grubu'nu kurdu. Grupla İzmir ve İstanbul'da çeşitli konserler verdi.

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Şeytanirracim filmi, Akasya Durağı ve Tutar mı Tutar, Muhteşem Yüzyıl, Yalan Dünya, Savaşçı dizilerinde rol alan Gamze Aksu, 2019 yılında müzisyen Orhun Ozan ile evlendi. Aksu, 1,75 boyunda ve 57 kg ağırlığındadır.

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