Gaminity World CS: GO Turnuvası şampiyonu Şahangiller Espor oldu

Gaminity World (GaminityWorld) CS: GO Turnuvasında şampiyon Şahangiller Espor (sahangillerspor)!

Gaminity World ve işbirliğinde düzenlenen CS: GO turnuvasında şampiyon takım belli oldu. Kupa sahibini buldu. Rekabetin en yüksek seviyede olduğu turnuvada şampiyonluğa uzanan takım oldu. Toplam 71 takımın katılım sağladığı turnuvada ikinci takım MAGNEW olurken, üçüncülüğü Çamlıca Espor ekibi aldı.

4 Nisan Pazar günü saat 21.00'da oynanan final karşılaşmasında MAGNEW takımını 3-0 gibi net bir skorla geçen Şahangiller Espor turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. 71 takımın katılımıyla 7 tur üzerinden oynanan turnuvada ilk 3 takım 3000? ödül havuzunu paylaştı.

Şahangiller sırasıyla Grifon, De-Storm, racon, RACQNN, ve MAGNEW takımlarını geçerek kupanın sahibi oldu. Final karşılaşmasında MAGNEW ekibine harita kaybetmeden kazanan Şahangiller 2500? büyük ödülün sahibi oldu.

Gaminity World CS: GO Turnuva Sıralaması

Şahangiller Espor | 2500?

MAGNEW | 1500?

Çamlıca Espor | 1000?

İlk üç sırayı oluşturan takımlar aynı zamanda Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Çamlıca 9 puanla 3. sırada, Şahangiller 4 puanla 5. sırada ve MAGNEW 2 puanla son sırada şampiyonayı sürdürüyor.

Kaynak: Playerbros