Gamescom 2021 tamamen dijital olarak düzenlenecek! Organizasyon için tarih belli oldu!

Gamescom 2021 etkinliği bu sene pandemi koşulları sebebiyle dijital olarak düzenlecek. Özel içeriklerin ve sürprizlerin yer alacağı etkinliğin başlangıç tarihi belli oldu!

Gamescom 2021 organizatörleri Koelnmesse ve Alman Oyun Endüstrisi Derneği, daha önce hibrit olarak düzenlenmesi planlanın etkinliğin tamamıyla dijital olmasına karar verdiklerini açıkladı.

Organizatörler, mevcut etkinliğe pandemi koşulları sebebiyle çok sayıda firmanın fiziksel olarak katılım sağlayamacağını duyurmasının ardından, Gamescom'un dijital formatta yapılması kararı alınmış.

Gamescom 2021 bu yıl dijital olarak gerçekleşecek. Ancak yine de etkinlik içerisinde basın konferansları, röportajlar ve daha fazlası yer alacak. Bu yılki Gamescom etkinliği 25 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında düzenlecek. Büyük bir açılış töreni ile başlayacak etkinlik, özel içerikler ve yaklaşan oyunların haberlerinin verildiği sürprizlere de sahne olacak.