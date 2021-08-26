Gamescom 2021'de Bloodhunt'un erken erişim tarihi açıklandı!

Vampire The Masquerade evreninde geçen, oynaması ücretsiz bir Battle Royale oyunu olan Bloodhunt'un erken erişim tarihi açıklandı.

Vampire The Masquerade evreninde geçen, oynaması ücretsiz bir oyunu olan Bloodhunt, Gamescom 2021 Açılış Gecesi sırasında erken erişim tarihi açıklandı.

Oynaması ücretsiz oyun, oyuncuları farklı vampir mezhepleri arasındaki savaşta hayatta kalmaya çalışan bir vampirin yerine koyarak aşırı kalabalık Battle Royale türüne benzersiz bir dokunuş katıyor.

Bloodhunt, Gamescom 2021 Açılış Gecesi sırasında erken erişim sürümünü resmen duyurdu.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, 7 Eylül 2021'den itibaren erken erişim olarak sunulacak!

Oynaması ücretsiz Battle Royale oyunu Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, World of Darkness'ta ve Çek şehri Prag'ın sokaklarında ve çatılarında geçiyor.

Oyun, Prag'da bir vampir toplantısını takiben gerçekleşir, ardından farklı vampir mezhepleri arasında bir savaş patlak verir ve bu da İkinci Engizisyon'un dahil olmasına neden olur. Oyuncular, hem birbirleriyle hem de vampirleri yok etmeye çalışan diğer varlıklarla savaşarak mezhep savaşında hayatta kalmaya çalışan vampirlerin rollerini üstleniyorlar.

Oyuncular kendi başlarına veya bir takım halinde savaşmayı seçebilir ve Maskeli Balo adı verilen bir uygulama aracılığıyla, vampir kimliklerini insanlardan gizlemek için menzilli silahları, yakın dövüş silahlarını ve vampir güçlerini kullanabilirler.

Sharkmob tarafından geliştirilen Bloodhunt, Steam üzerinden Windows PC'de 7 Eylül 2021'den itibaren erken erişime başlayacağını ve ilgilenen oyuncuların'dan kaydolabilecek.

Kaynak: Playerbros