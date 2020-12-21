"Gamer Papers", esporla ilgili içeriklerle yayın hayatına başladı
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"Gamer Papers", esporla ilgili içeriklerle yayın hayatına başladı

21.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:20

Oyunseverlerin yeni buluşma noktası "Gamer Papers" yayın hayatına başladı.

Oyunseverlerin yeni buluşma noktası "Gamer Papers" yayın hayatına başladı.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, alanında uzman kadronun hazırladığı zengin içerikleri okurlarına sunacak Gamer Papers, son yıllarda sayısı artarak büyüyen espor organizasyonları ve oyun sektörüyle ilgili güvenilir içerik arayışını karşılayacak.

Oyun ve espor camiasına yönelik güvenilir kaynak oluşturmak için kurulan platform hem sektörden haberleri takipçilerine iletecek hem de oyuncuların yeteneklerini geliştirmesi için oyun rehberleri oluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen platformun kurucularından Yusuf Eren Yalçın, oyuncuların kurdukları içerik ağı üzerinden aradığı her oyun hakkında doğru bilgi ve güncel habere ulaşmasını istediklerini belirterek, "Oyunlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen oyunseverlere yönelik kurduğumuz bu platformda güvenilir, doğru, bilgilendirici içerikler sağlayıp oyun dünyasıyla bir araya gelmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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