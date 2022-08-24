Yeni Telltale Oyunu The Expanse, Gamescom 2022'de Duyuruldu

Telltale'in ellerinden çıkacak olan seri The Expanse için Gamescom etkinliğinde bir hikaye fragmanı yayımlandı.

Telltale'in ellerinden çıkacak olan oyun The Expanse için Gamescom etkinliğinde bir hikaye fragmanı yayımlandı.

Gamescom 2022'nin açılış gecesi etkinliği birçok sürpriz duyuruya sahne oldu. The Expanse bunlardan bir tanesiydi. Telltale'in aynı isimli diziden uyarlayacağı bu oyun, oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı.

The Expanse, temelinde bir bilim kurgu-korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Telltale'den bekleyebileceğimiz üzere karakterlere ve diyaloglara yoğunlaşan bu eserin fragmanında yine beklendiği üzere bazı önemli kararlar verebileceğimizi görüyoruz. Bu kararların hikayeyi nasıl etkileyeceğini ise oyunun çıkışında hep birlikte göreceğiz.

The Expanse'in hikaye fragmanını ve oyun ekibinin düşüncelerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Fragmanda oyunun nasıl bir evrende yer aldığını görüyoruz. Mahvolmuş, parçalara ayrılmış uzay gemileri arasında gidip gelirken toplanmayı bekleyen ganimetleri arayan bir "scavenger", yani leşçiyiz oyunda. Ekmeğimizi kazanmaya çalışırken haliyle bu yolda canını vermiş diğer insanları görüyoruz, onların cesetleri arasında yaşıyoruz hikayemizi.

Fragmanda ana karakterimizin içinde bulunduğu durumlara bakınca Telltale'in yeni oyunu, oyunculara etik bağlamda oldukça zorlu kararlar sunacak gibi görünüyor.

Oyun, uzayda geçtiği için yerçekimsiz ortamın mekaniklerine sahip olacak. Oyun direktörü Stephan Frost, bu durumun kendisini heyecanlandırdığını ve The Expanse evreninin hikaye anlatımı için oldukça fazla imkan sunduğunu söyledi. Frost, bununla birlikte türü geliştirmek istediklerini ve oyunculara pasif bir izleyici deneyiminden ziyade kendilerini heyecanlandırabilecek bir eser sunmak istediklerini ekledi.

2023 yılının yazında çıkması planlanan The Expanse için herhangi bir platform duyurusu yapılmadı.