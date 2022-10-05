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Yeni Cyberpunk Oyunu Project Orion Duyuruldu

Gamegar Haberleri

Yeni Cyberpunk Oyunu Project Orion Duyuruldu

The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin arkasındaki stüdyo CD Projekt Red yeni Cyberpunk oyunu Project Orion'ın yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

The Witcher 3 ve Cyberpunk 2077'nin arkasındaki stüdyo CD Projekt Red, yeni Cyberpunk oyunu Project Orion'un yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

CD Projekt Red, firmanın gelecek planları hakkında yaptığı bir sunumla bir dizi oyun duyurusunda bulundu. Toplamda beş yeni oyun duyurusunun yer aldığı sunumda yeni Cyberpunk oyunu, Cyberpunk 2077'nin devamı, Project Orion kod adıyla resmi olarak açıklandı.

Oyunla ilgili henüz çok bir detay yok ancak yapılan sunumda Project Orion "Cyberpunk evreninin potansiyelini ve tüm gücünü kanıtlayacak olan Cyberpunk 2077'nin devam oyunu" şeklinde tanımlanıyor.

CD Projekt Red, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Orion, Cyberpunk markasını ileriye taşıyacak ve bu karanlık evrenin potansiyelinden yararlanmaya devam edecek yeni Cyberpunk oyunumuzun kod adı" ifadelerini kullandı.

Yeni Cybepunk oyunu Project Orion, firmanın ABD'de bulunan CD Projekt Red North America stüdyosu tarafından geliştirilecek. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da Cyberpunk 2077'nin devam oyununun ilk oyunun aksine Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilmesi bekleniyor. Zira CD Projekt Red birkaç ay önce duyurduğu yeni The Witcher oyunu ile kendi oyun motorlarını bırakarak Unreal Engine 5'e geçtiklerini belirtmişti.

CDPR Duyurdu: Yeni The Witcher Oyunu Geliyor

Bunun dışında aynı sunumda The Witcher evreninde geçen iki yeni oyun dışında CD Projekt Red, Project Hadar kod adlı yepyeni bir IP üzerinde çalıştığını da duyurdu. Stüdyo ayrıca daha önceden duyurduğu yeni The Witcher üçlemesi hakkında da birtakım bilgiler verdi.

CD Projekt Red Yepyeni Bir IP Geliştiriyor: Project Hadar

Kaynak: SaveButonu / Gamegar

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