Xbox patronu Starfield'ın ertelenmesinin doğru karar olduğunu söyledi

Starfield'ın ilk duyurulan çıkış tarihi geldi ve geçti. Xbox patronu Phil Spencer, Bethesda'nın en sonuncusunu ertelemenin doğru bir hamle olduğunu açıkladı.

Yabancı basına konuşan Xbox patronu Phil Spencer, bir oyunu çok erken yayınlamanın şirketin daha önce yaptığı bir hata olduğunu ve özellikle Starfield'ın Xbox'a özel olarak piyasaya sürülecek ilk Bethesda oyunu olduğu göz önüne alındığında ertelemenin doğru karar olduğu açıklandı.

PHIL SPENCER, STARFIELD HAKKINDA KONUŞTU

Starfield'ın çıkış tarihinin ertelenmesinin ardından Phil Spencer, "Oyunları çok erken göndermeyi deneyimliyoruz. Ancak geriye dönüp baktığınızda, Starfield gibi bir oyuna baktığınızda – takımdan yeni IP'ye çok uzun ve çok fazla yatırım aldı – takıma, inşa etmeleri gerektiğini düşündükleri oyunu inşa etmeleri için zaman verme kararı yapılacak doğru şey." sözlerine yer verdi.

Açıklamasının devamında, "ZeniMax'in takıma gelmesiyle ilk büyük Xbox oyunlarımız olan Starfield ve Redfall, sadece bu takımların Xbox'tan alabilecekleri desteğe sahip olduklarını hissettiklerinden emin olmak istedim. Belki de başka gelir akışlarına ve yardımcı olabilecek diğer şeylere sahip daha büyük bir organizasyonun parçası olmanın faydalarından bazılarını hissedebilirsiniz."

Starfield, 11 Kasım'daki ilk çıkış tarihinin ardından 2023'ün ilk yarısına ertelendi.