Xbox Game Pass'teki en iyi oyunlar neler?

En büyük oyun kütüphanelerinden birine sahip olan bu hizmetin yaygın olarak tanınan yinelemelerinden biri, Microsoft'un Game Pass hizmetidir. Game Pass, Xbox Game Pass ve PC Game Pass ile konsolda veya PC'de oynayabileceğiniz oyunları sizler için listeledik. İşte En iyi Xbox Game Pass ve PC Game Pass oyunları…

Microsoft'un Mart 2021'de Zenimax Media'yı satın almasının ardından Game Pass, Bethesda, MachineGames, id Software ve Arkane Studios gibi stüdyolardan büyük miktarda popüler oyunla desteklendi. Microsoft ayrıca, EA Play'in temel sürümünü Game Pass'e ltimate abonelerine ücretsiz olarak getirmek için EA ile ortaklık imzaladı.

GAME PASS'TEKİ EN İYİ TEK OYUNCULU OYUNLAR

Halo Infinite

The Outer Worlds

Mass Effect: Legendary Editon

Tunic

Hades

Doom Eternal

State of Decay 2

Katamari Demacy REROLL

Minecraft

GAME PASS'TEKİ EN İYİ ÇOK OYUNCULU OYUNLAR

Sea of Thieves

Among Us

Minecraft

Halo Infinite

Gang Beasts

Dead by Daylight

Age of Empires IV

State of Decay 2

Minecraft

GAME PASS'TEKİ EN İYİ SPOR/YARIŞ OYUNLARI