Xbox Game Pass'teki en iyi oyunlar neler?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Microsoft'un Xbox kullanıcıları için sunduğu abonelik tabanlı oyun hizmeti Xbox Game Pass, son birkaç yılda oldukça önemli bir rol almaya başladı. EA ve Ubisoft gibi oyn devlerinden bazıları artık aylık bir ücret karşılığında oyunculara tüm oyun kategorilerinde erişim sunuyor. Peki, Xbox Game Pass'teki en iyi oyunlar neler? Detaylar haberimizde…
En büyük oyun kütüphanelerinden birine sahip olan bu hizmetin yaygın olarak tanınan yinelemelerinden biri, Microsoft'un Game Pass hizmetidir. Game Pass, Xbox Game Pass ve PC Game Pass ile konsolda veya PC'de oynayabileceğiniz oyunları sizler için listeledik. İşte En iyi Xbox Game Pass ve PC Game Pass oyunları…
Microsoft'un Mart 2021'de Zenimax Media'yı satın almasının ardından Game Pass, Bethesda, MachineGames, id Software ve Arkane Studios gibi stüdyolardan büyük miktarda popüler oyunla desteklendi. Microsoft ayrıca, EA Play'in temel sürümünü Game Pass'e ltimate abonelerine ücretsiz olarak getirmek için EA ile ortaklık imzaladı.
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