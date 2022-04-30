Xbox & Bethesda Games Showcase 12 Haziran'da Gerçekleşecek

Microsoft, 12 Haziran'da Xbox & Bethesda Games Showcase etkinliği düzenleyeceğini ve yeni oyunlar duyuruacağını açıkladı.

E3 2022 resmi olarak iptal edilmiş olsa da, firmalar haziran ayında kendi etkinliklerini düzenlemeye devam edecek gibi gözüküyor. Bu doğrultuda ilk duyuru ise Microsoft'tan geldi.

Xbox Wire'da paylaşılan resmi duyuruya göre, Xbox & Bethesda Showcase yayını 12 Haziran 2022'de TSİ 20: 00'da gerçekleşecek. Etkinlikte, Xbox ve Bethesda'nın yanı sıra diğer oyun firmalarının yeni oyun duyuruları yer alacak. Bu duyurular arasında Xbox ekosistemi için hem PC'ye hem de Xbox Game Pass'e gelecek oyunlar da olacak.

Bu yılki etkinlikte her zaman olduğu gibi sürpriz oyun duyuruları olacaktır. Öte yandan, yıl sonuna doğru çıkacak olan Bethesda'nın merakla beklenen büyük oyunu Starfield'ın da Xbox Showcase'de genişçe gösterilmesi bekleniyor.

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Xbox & Bethesda Games Showcase 30 farklı dilde yayınlanacak, bu nedenle geçen yıllarda olduğu gibi Türkçe altyazı desteği içerebilir.

Her yıl haziran ayında düzenlenen E3 fuarının yokluğunda, normalde bu etkinliğe katılım gösteren Microsoft, Sony, Bethesda, Square Enix, Ubisoft gibi firmalar artık kendi yayın etkinliklerini düzenleyerek oyun duyuruları yapıyorlar. İlk kez 2019'da Sony'nin E3'e katılım göstermemesi ile düşüş trendine giren oyun dünyasının en büyük etkinliği, sonraki yıllarda diğer firmaların da katılımını azaltması veya durdurması ile tamamen etkisiz hale gelmiş oldu. Fuarı düzenleyen ESA (Entertainment Software Association) ise geçtiğimiz aylarda E3 2022'nin düzenlenmeyeceğini duyurmuştu.

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