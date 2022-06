Wolfenstein II The New Colossus sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein II The New Colossus kaç GB? - Haberler

Amerika, 1961. Nazi General Deathshead'e suikast düzenlemeniz kısa ömürlü bir zaferdi. Yenilgiye rağmen, Naziler dünya üzerindeki boğucu hâkimiyetlerini sürdürüyorlar. Siz BJ Blazkowicz'siniz, nam-ı diğer "Terror-Billy"siniz, Direniş üyesisiniz, Nazi imparatorluğunun belası ve insanlığın özgürlük için son umudusunuz. Sadece siz, devlet tarafına dönmek, görünürdeki her Nazi'yi öldürmek ve ikinci Amerikan Devrimi'ni kıvılcımlamak için cesarete, silahlara ve sakatlığa sahipsiniz. Peki, Wolfenstein II The New Colossus sistem gereksinimleri neler? Wolfenstein II The New Colossus kaç GB? İşte detaylar…

WOLFENSTEIN ALT HISTORY COLLECTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği ve Wolfenstein serisinin üçüncü oyunu The New Colossus'un sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Wolfenstein Alt History Collection sistem gereksinimleri neler?

Wolfenstein II The New Colossus Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win7, 8.1 veya 10

İşlemci: AMD FX-8350 veya Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-3570 veya i7-3770

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 770 4GB veya AMD Radeon R9 290 4GB veya daha iyisi

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein II The New Colossus Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win7, 8.1 veya 10 64-Bit

İşlemci: AMD FX-9370 veya Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-4770

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 470 4GB veya daha iyisi

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Wolfenstein II The New Colossus Kaç GB?

Wolfenstein II The New Colossus'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil 55 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.